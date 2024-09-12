МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії через візит російського диктатора Володимира Путіна.
За інформацією міністерства, демарш оголосили під час зустрічі з гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Дипломат прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.
"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться у заяві МЗС.
Відомство наголосило, що Україна "не залишить такі дії без належної реакції".
"Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", - зазначили у міністерстві.
- Bloomberg раніше повідомляв, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії 3 вересня його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
- Російський диктатор прибув до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
- Прокурор МКС Карім Хан, коментуючи відмову Улан-Батора виконати норми Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, сказав, що це не є трагедією. Хан розповів, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.