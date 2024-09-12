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МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

Для цього з Улан-Батора викликали гендиректорку департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії через візит російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією міністерства, демарш оголосили під час зустрічі з гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Дипломат прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться у заяві МЗС.

Відомство наголосило, що Україна "не залишить такі дії без належної реакції". 

"Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", - зазначили у міністерстві.

  • Bloomberg раніше повідомляв, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії 3 вересня його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
  • Російський диктатор прибув до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями". 
  • Прокурор МКС Карім Хан, коментуючи відмову Улан-Батора виконати норми Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, сказав, що це не є трагедією. Хан розповів, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.
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