МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

Для цього з Улан-Батора викликали гендиректорку департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії через візит російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією міністерства, демарш оголосили під час зустрічі з гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Дипломат прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться у заяві МЗС.

Відомство наголосило, що Україна "не залишить такі дії без належної реакції".

"Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", - зазначили у міністерстві.