Евіка Сіліня у Києві оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час візиту до Києва оголосила про черговий пакет військової допомоги, куди увійдуть бронетранспортери.
Як повідомили у пресслужбі Кабміну, таку заяву вона зробила під час зустрічі із українським колегою Денисом Шмигалем.
Сторони також обговорили розширення співпраці двох держав в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою. Зокрема, мова йшла про співпрацю між оборонними компаніями.
Денис Шмигаль підкреслив, що Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО.
Він наголосив, що Латвія допомагає нашій державі не лише в оборонній, а й соціальній та енергетичній сферах: надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень.
- У серпні стало відомо, що Латвія надішле Україні близько пів тисячі безплотників.
- Згодом Латвія заявила про відправку до України ще 1400 дронів.
- У липні країна виділила 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медзакладів.