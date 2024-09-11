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Евіка Сіліня у Києві оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

До пакета допомоги увійшли бронетранспортери.

Евіка Сіліня у Києві оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні
Евіка Сіліня і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час візиту до Києва оголосила про черговий пакет військової допомоги, куди увійдуть бронетранспортери.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну, таку заяву вона зробила під час зустрічі із українським колегою Денисом Шмигалем.

Сторони також обговорили розширення співпраці двох держав в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою. Зокрема, мова йшла про співпрацю між оборонними компаніями.

Денис Шмигаль підкреслив, що Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО.

Він наголосив, що Латвія допомагає нашій державі не лише в оборонній, а й соціальній та енергетичній сферах: надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень.

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