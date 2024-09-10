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Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по території РФ

Міністр оборони Нідерландів посилається на міжнародне право, яке не обмежує відстань для самооборони від агресора.

Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по території РФ
міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що українські військові можуть бити по військових обʼєктах на території Росії нідерландською зброєю, пише “Бабель” із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Брекельманс посилається на міжнародне право, яке не обмежується відстанню для самооборони від агресора і не припиняє діяти за 100 кілометрів від кордону.

Крім того, міністр оборони Нідерландів закликав союзників зняти обмеження на використання зброї, яку вони надають Україні для оборони.

Нідерланди також не проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії з винищувачів F-16, які країна згодом передасть.

Зазначимо, що Нідерланди надали Україні значну військову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, бойові машини: танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (вісім одиниць) та 120-мм міномети. Системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger.

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