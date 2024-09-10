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Заочні підозри оголошено 11 співробітникам нелегітимного “МВД” на окупованій частині Запоріжжя

Восьмеро жінок і троє чоловіків влаштувалися до нелегітимного правоохоронного органу – головного управління “МВД” у Запорізькій області.

Заочні підозри оголошено 11 співробітникам нелегітимного “МВД” на окупованій частині Запоріжжя
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Підозру у колабораційній діяльності оголошено 11 мешканцям Запорізької області, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. 

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки зібрали доказову базу відносно мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, що на Запоріжжі, які працюють на ворога.

Так, восьмеро жінок і троє чоловіків влаштувалися до нелегітимного правоохоронного органу – головного управління “МВД” у Запорізькій області. Дев’ятеро фігурантів працюють експертами, ще двоє – інспекторами-кінологами. 

Для того, щоб влаштуватися працювати у репресивний орган фігуранти отримали паспорт РФ. Нині вони виконують злочинні накази, а дехто з них допомагає кремлівським злочинцям фальсифікувати докази проти громадян України. 

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до 15-ти років позбавлення волі. 

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії оперативники ДВБ встановили та оголосили про підозри більше ніж 1250 зрадникам і колаборантам. Після деокупації українських території перебіжчиків буде покарано відповідно до закону.

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