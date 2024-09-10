Україна та Канада планують посилити боротьбу з російською дезінформацією. Зокрема, у сфері кіно

Український міністр культури наголосив на необхідності недопущення створення та поширення на міжнародних кінофестивалях продукції, яка під виглядом «більш глибоко розуміння війни» виправдовує злочини агресора.

Україна та Канада посилюватимуть співпрацю в сфері інформаційної політики та боротьби з дезінформацією, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У понеділок, 9 вересня, міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць та представниками посольства.

Учасники зустрічі підкреслили важливість добудови Національного музею Голодомору-геноциду, адже він є невід’ємною частиною боротьби українців за збереження своєї ідентичності.

Крім того, йшлося про співпрацю України та Канади в сфері боротьби з російською дезінформацією та фейками на інституційному рівні.

“Українців та канадців об’єднують спільні цінності. Ми вдячні Канаді за підтримку в нашій боротьбі. Для нас важливо поглиблювати співпрацю з партнером, який розуміє нашу культуру та стратегічні цілі”, – сказав Микола Точицький.

“Культурний опір, боротьба за культурну ідентичність — це дуже важливі чинники української боротьби за перемогу і справедливий мир, і всі ми партнери в досягненні цієї мети”, – зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Міністр підкреслив, що російська пропагандистська машина у своїй інформаційній війні проти цивілізованого світу намагається використати усі засоби, у тому числі кінематограф, для спотворення реальності. У цьому контексті Микола Точицький наголосив на необхідності докласти спільних зусиль з канадськими партнерами для недопущення створення та поширення на міжнародних кінофестивалях продукції, яка під виглядом “більш глибоко розуміння війни” виправдовує злочини агресора.