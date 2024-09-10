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Оскарівський комітет обрав представника України на премії 2025 року

За найбажанішу статуетку світового кінематографу змагатиметься режисерський дебют.

Оскарівський комітет обрав представника України на премії 2025 року
"Ля Палісіада"
Фото: Multiplex

Фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка обрано претендентом від України на потрапляння до шорт-листу номінації "Найкраща міжнародна повнометражна стрічка" церемонії "Оскар-2025".

Як повідомив Український оскарівський комітет, за результатами голосування 14 експертів, саме цій картині було надано перевагу над трьома іншими фіналістами національного відбору.

"Ля Пасіада" - дебют у великому кіно для Філіпа Сотниченка. Жанр визначають як "пострадянський нуар". Стрічку знято на Закарпатті та Києві із використанням унікального поєднання плівкового ретро-зображення та цифри. 

За сюжетом судовий психіатр у 1996 році, за лічені місяці до скасування в Україні смертної кари, намагається відстояти справедливість в умовах, коли правоохоронці поспішають засудити ймовірного вбивцю свого колеги. 

Ролі у кіно зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олександр Марлєєв, Олена Мамчур.

Церемонія вручення премії американської кіноакадемії "Оскар" відбудеться 2 березня 2025 року. 

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