Ґран-прі фестивалю LINOLEUM 2024 отримала українська стрічка «Я померла в Ірпені»

Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтв LINOLEUM оголосив переможців у трьох конкурсах: міжнародному, українському та конкурсі комерційної анімації.

Ґран-прі фестивалю у міжнародному конкурсі за фільм «Я померла в Ірпені» отримала українська аніматорка Анастасія Фалілеєва. Ця робота — особиста рефлексія режисерки на 10 днів у місті, що було в облозі, і з якого вона змогла евакуюватися з останньою колоною. У фільмі також висвітлюється досвід насильства у стосунках з її хлопцем та взаємодія дівчини з його батьками. Вся картина була намальована вугіллям. Її профінансували національні кінофонди Чехії та Словаччини, Німецька кіноакадемія.

Фото: LINOLEUM Кадр з анімації «Я померла в Ірпені»

У міжнародному конкурсі за головний приз змагалися 33 роботи.

Спеціальну відзнаку журі за «виразні візуальні ефекти, хаотичні образи у поєднанні з потужним звуковим оформленням, завдяки яким фільм переносить у темну й заплутану подорож, наповнюючи розповідь гумором та ніжністю» отримала стрічка «Кроляче життя» Мансі Махешварі з Великої Британії. Створений, як дипломний проєкт, раніше цей фільм був відібраний до показу в категорії La Cinèf на Каннському кінофестивалі.

Переможців у міжнародному конкурсі обирали: польська режисерка анімації, володарка багатьох нагород Марта Маґнуська; володарка "Кристалу" Ансі, режисерка й аніматорка з Роттердаму Нінке Дойц; співкуратор Dok Leipzig, незалежний режисер-аніматор з Берліну Мальте Штайн.

В українському конкурсі переміг анімаційний фільм «З минулого» — сповнена меланхолії, ностальгії та аромату борщу робота аніматорки Ганни Паламарчук. Робота харківʼянки Еліни Пупіної «Нарости» отримала спеціальну відзнаку від журі за «глибокий і емансипаційний наратив, який торкається сучасних проблем, водночас надихаючи на дослідження українських національних традицій і самосвідомості».

Цьогоріч український конкурс судили: фестивальна директорка та кінопродюсерка Лаура Алмантаіте; Маріам Канделакі, режисерка та продюсерка анімаційних фільмів; Альона Пензій, керівниця Кіноархіву Довженко-центру, кінокритикиня та культурна менеджерка.

Нагороду за найкращий фільм у конкурсі комерційної анімації здобула робота «Вмирання для початківців» Емілі Доун з Великої Британії. Фільм, озвучений лікаркою паліативної допомоги, докторкою Кетрін Меннікс, крок за кроком розповідає про процес вмирання.

Ще три картини отримали спеціальну відзнаку журі у цій категорії:

за «чарівну візуальну складову» Луца Тоц відзначила музичне відео на пісню «Мій шлях» авторства режисерки Джесіки Б'янкі з Аргентини;

за «красиву техніку ротоскопії» спецвідзнаку від Лея Лея отримав трейлер Фестивалю єврейського кіно у Маямі Дафни Авадіш Ґолан (США, Нідерланди);

третю спецвідзнаку від Софії Мельник отримала «прекрасна анімація, що виходить далеко за рамки історичного змісту» «Вавилонська царівна» — короткометражний фільм української режисерки Марії Янко, знятий на замовлення France Televisions. Фільм заснований на однойменному романі Вольтера.

Конкурс комерційної анімації цьогоріч оцінювали член Американської кіноакадемії напрямку короткометражних та повнометражних анімаційних фільмів Лей Лей, українська ілюстраторка та аніматорка, що створює лайв-візуалізації для театру, Софія Мельник, та режисерка анімації, ілюстраторка Луца Тот, чий дипломний фільм The Age of Curious отримав Приз журі на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі.

LINOLEUM 2024 відбувся за підтримки Українського культурного фонду, Австрійського бюро кооперації у Львові, Ukraine Office Austria, Польського Інституту у Києві, Українського Інституту та Британської Ради в Україні.