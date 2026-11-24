Що означає перемога Демократичної партії для США?
На думку Оксани Маркарової, перемога демократів на так званих мідтермах — наслідок реальних внутрішніх економічних проблем у Сполучених Штатах, які системно не вирішуються. Замість цього суспільству продають «легкі рішення».
Однак цього разу, за словами експосолки, проміжні вибори мали одну особливість — люди голосували не за партію, а безпосередньо за кандидата.
«Якщо під час попередніх виборів кожен фокусувався на своїй ключовій аудиторії, базовому електораті, то ці вибори показали, що перемогу принесла «середина». Перемоги в деяких округах показали, що люди проголосували не за партію, а за конкретні особистості, яких вони знали. Особливо - на регіональному рівні.
Проголосували за комісіонерів (членів окружних рад. — Ред), мерів, губернаторів, тобто за людей, які дають іншим надію. Найбільше ми віримо тим, хто навколо нас — в Америці це дуже сильно розвинено», — каже Маркарова.
Вона вважає, що наступні два роки — перед черговими президентськими виборами — будуть сповнені несподіванок.
«Американці очікують розвʼязання реальних проблем. А реальні проблеми — це охорона здоров'я, освіта, ринок нерухомості, який став недоступним, і ще дуже багато речей, які турбують молодь.
Той, хто знайде або хоча б покаже шлях вирішення цих питань, отримає перевагу. Не думаю, що міжнародні питання будуть серед ключових на наступних виборах. Єдине, чого американці будуть вимагати, — не надсилати американські гроші і військових у місця, які самі американці переважно не можуть знайти на карті», — відзначає експосолка.
І тут, підкреслює Маркарова, Україні дуже важливо показати, що підтримка нас у війні з Росією — це питання національної безпеки самих Сполучених Штатів Америки.
Чи змінює щось переформатування Палати представників для України?
Найближчі рік-два головним партнером України з надання військової й інших видів допомоги, однак, залишатиметься Європа, впевнена Оксана Маркарова.
«Але це відкриває нам нові можливості для того, щоб напрацювати сильнішу двопартійну підтримку. Наголошую саме на двопартійній: не тільки з демократами, а в першу чергу з республіканцями, бо переважна більшість республіканців теж нас підтримує. Щоб Конгрес, як виразник волі народу, на двопартійній основі, міг повернутись до питання надання допомоги нам і запровадження сильніших санкцій», — відзначає експосолка.
Власне надання Америкою зброї і посилення санкцій вона вважає єдиною формулою, яка змусить Путіна до реальних перемовин замість тієї імітації, яку він демонструє нині.
«Мені здається, це головне наше завдання в роботі з Конгресом, адміністрацією, на всіх рівнях — з губернаторами, спільнотами, робота церкви з церквою, університету з університетом і особливо бізнесу з бізнесом для того, щоб, хай не дуже швидко, але підвести будь-яку адміністрацію в Сполучених Штатах до цього результату», — заявила Оксана Маркарова.
Як працювати з адміністрацією Трампа?
Окремо експосолка відзначила необхідність активної співпраці з адміністрацією Дональда Трампа.
«Нам треба проявляти конструктивізм. Ми не можемо дозволити собі показати, що ми – на їхню думку – не конструктивні. Нам треба домогтися додаткової допомоги і додаткових санкцій проти Росії від Сполучених Штатів. В першу чергу - санкціонувати всю російську банківську систему. Це зупинить китайську співпрацю з Росією хоча б на декілька місяців.
Але найголовніше: домогтись від наших європейських партнерів конфіскації 300 млрд доларів «заморожених активів». Причому в найближчі чотири місяці — до тих змін, які, не дай Боже, можуть трапитись в Європі (йдеться про можливий прихід до влади в деяких країнах ЄС політиків, які виступають проти підтримки України. — Ред.). Нам потрібно забезпечити необхідне на 2027, а краще й на 2028 рік фінансування, а зробити це можна виключно за рахунок цих грошей. Тому що крім грошей платників податків, 45 мільярдів євро, які, сподіваюсь, ми зможемо отримати від європейських партнерів, це єдині кошти», — зауважила Оксана Маркарова.
Загалом, Україна, вважає дипломатка, повинна будувати стратегічну співпрацю з усіма трансатлантичними партнерами.
«Це значить, що нам потрібні і Сполучені Штати, і Європа – всі партнери», — підкреслила Оксана Маркарова.