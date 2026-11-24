«Ми більше не живемо у парадигмі звичних демократичних процесів — перемоги однієї чи іншої партії», — говорить посолка України в США у 2021-2025 рр. Оксана Маркарова, коментуючи - під час тематичної дискусійної панелі «Нової країни» (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) - результати проміжних американських виборів і їхнє значення для України.

«Але більшість наших партнерів так і не зрозуміла до кінця геополітичних і стратегічних наслідків війни, яку Росія розпочала проти України. Сьогодні доводиться говорити про нову реальність, яка вже настала», — додає вона.

І в цій реальності Росія напала на Україну не сама, а за підтримки Китаю, Північної Кореї, Ірану та інших країн, які не сповідують принципи і цінності демократії, незадоволені тим світовим порядком, який був встановлений після Другої світової війни. Також - використовують цю ситуацію для того, щоб цей порядок фактично перезаснувати, - вважає Маркарова.

Фото: Зоряна Стельмах Оксана Маркарова, Надзвичайна і Повноважна посолка України в США (2021-2025 рр.)

Водночас Сполучені Штати Америки — донедавна провідний партнер України з військової, бюджетної та інших видів допомоги — у запровадженні санкцій, механізму кредитів ERA, які «гасять» прибутками від заморожених російських активів — відійшли від ролі «світового поліцейського». Це сталося в 2025-му – коли відбулася зміна адміністрації Білого дому,

«Усі коаліції – в Європі і не тільки – будувалися завдяки тому, що Сполучені Штати відігравали в «Групі сімох» важливу роль «прискорювача», лідера, ініціатора цих питань. Сполучені Штати відійшли від цієї ролі в 2025 році, після попередніх виборів.

Це не значить, що США нас не підтримують. Переважна більшість американців — 70-80 %, як підтверджують дослідження Фундації та Інституту Рейгана, дуже чітко каже: "Україна — союзник, Росія — ворог". Звичайно, навряд чи вони погодяться гроші, призначені на шкільні автобуси для умовного штату Індіана, віддати Україні. Але глобально і ціннісно американський народ нас підтримує», — відзначає Оксана Маркарова.

Тож чи допоможе перемога демократів на проміжних виборах повернути Україні повноцінну підтримку? І як налагодити конструктивні стосунки з чинною адміністрацією? Публікуємо головне з виступу Оксани Маркарової.