Йдеться зокрема про критично важливі соціальні об'єкти.

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Уряд ухвалив кілька рішень, щоб зменшити, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських атак.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, передусім це стосується критично важливих соціальних обʼєктів. Частину рішень не розголошують з міркувань безпеки.

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Місцева влада разом із водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди. Лікарні та інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно.

В разі суттєвих руйнувань буде забезпечене оперативне інформування людей. Підготують схеми підвезення питної та технічної води на випадок тимчасових обмежень.

Корецький доручив пришвидшити та вдосконалити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті й укомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою.

"Усі області та місто Київ мають прозвітувати про стан підготовки. Координацію забезпечує Мінінфраструктури", - додав Корецький.