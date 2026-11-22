У п’яти районах правобережної частини Києва тиск води стабілізували до мінімальних нормативних показників.

Про це заявила КМДА.

Йдеться про Голосіївський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони.

«В інших районах столиці водопостачання здійснюється в повному обсязі. Водночас фахівці "Київводоканалу" продовжують відновлювальні роботи на об’єкті, пошкодженому внаслідок ворожої атаки. Під час налагодження обладнання та технологічних процесів тиск у водопровідних мережах може коригуватися», - зазначили в адміністрації.