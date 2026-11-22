На правобережній частині Києва поступово відновлюють водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" налагодили роботу насосного обладнання та відновили основні технологічні процеси.
Про це повідомили у КМДА
Наразі тиск у водопровідних мережах правого берега поступово підвищуватиметься, а вода повертатиметься до осель споживачів.
Водночас відновлення потребує часу: необхідно наповнити мережі та резервуари й повернути тиск до нормативних показників. Тому в різних будинках водопостачання відновлюватиметься не одночасно.
Майже добу аварійні бригади "Київводоканалу" працювали безперервно, щоб відновити роботу пошкодженого об’єкта.
- У Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах Києва виникли перебої з водопостачанням через атаки РФ.