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На правобережній частині Києва поступово відновлюють водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" налагодили роботу насосного обладнання та відновили основні технологічні процеси.

Про це повідомили у КМДА

Наразі тиск у водопровідних мережах правого берега поступово підвищуватиметься, а вода повертатиметься до осель споживачів.

Водночас відновлення потребує часу: необхідно наповнити мережі та резервуари й повернути тиск до нормативних показників. Тому в різних будинках водопостачання відновлюватиметься не одночасно.

Майже добу аварійні бригади "Київводоканалу" працювали безперервно, щоб відновити роботу пошкодженого об’єкта.