З 16 до 21 листопада Сили оборони атакували російські НПЗ, нафтобази, Керченський міст, системи ППО, склади боєприпасів і військові об’єкти.

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Упродовж 16–21 листопада під ураження Сил оборони України потрапили російські НПЗ, транспортні маршрути постачання російської армії, засоби ППО та пункти управління безпілотниками.

Про це повідомляє Міноборони України.

Географія операцій охопила Краснодарський край, Ростовську область, Башкортостан, Татарстан, Брянську, Курську та Новгородську області, а також тимчасово окуповані території України.

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Одним із головних напрямків стали об’єкти нафтової інфраструктури Росії.

У ніч на 16 листопада українські сили атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Під удар потрапили установки первинної переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, а також комплекс виробництва автомобільного бензину.

Того ж дня у російському Азові Ростовської області уразили три нафтобази: «Флеш Енерджі», «Транзит-Експрес» та «Азовську».

17 листопада під удар потрапив нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані, а також НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфі.

У ніч на 18 листопада Сили оборони повторно атакували Ільський НПЗ та завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу. На Ільському підприємстві знищено один резервуар і пошкоджено ще вісім, а також ділянку нафтопроводу та інші споруди.

19 листопада уразили нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» в Татарстані. За даними Генерального штабу ЗСУ, пошкоджено три резервуари місткістю до 50 тисяч кубометрів кожен. Один із них загорівся.

Окремим напрямком стали операції проти транспортної інфраструктури, яку Росія використовує для забезпечення своїх військ.

У ніч на 16, 17 та 19 листопада Сили оборони завдали ударів по Керченському мосту, що з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією. Під час атак повідомлялося про пошкодження конструкцій, зокрема автомобільної арки та залізничного полотна.

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19 листопада для ураження мосту застосували берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ «Нептун».

Також українські сили атакували автомобільні мости через Сіверський Донець і річку Міус. Зокрема, повідомлялося про ураження переправ поблизу Пришиба, Станиці Луганської та в районі Луганська.

Українські сили також зосередилися на російській протиповітряній обороні, радіоелектронній боротьбі та системах управління військами.

17 листопада Генеральний штаб повідомив про ураження десяти російських радарів і станцій РЕБ.

19 та 20 листопада під удар потрапили:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» у Брянській області;

пункт управління безпілотниками в районі Селидового Донецької області;

склади матеріально-технічних засобів у районах Рубіжного та Лисичанська;

місце зосередження озброєння та військової техніки поблизу Бердянська.

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20 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про ураження трьох пускових установок російських ракетних комплексів. На той момент було підтверджено знищення однієї цілі, результати щодо двох інших уточнювалися.

У ніч на 21 листопада Сили оборони також уразили склад боєприпасів російського підрозділу в районі Первомайського в окупованому Криму. Крім того, атакували пункти управління російських підрозділів поблизу Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Ще одним напрямком стали удари по об’єктах, які забезпечують відновлення військової техніки.

У ніч на 18 листопада під Хомутовкою Курської області уразили ремонтну базу російських військ.

Також Генеральний штаб повідомив про результати атаки на 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області. Внаслідок удару, завданого 10 листопада, пошкоджено три військово-транспортні літаки російських повітряно-космічних сил, серед яких важкий Іл-76.