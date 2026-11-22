Вранці 22 листопада на вершині були туман, хмарність і сильний західний вітер із поривами до 17 м/с.

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На горі Піп Іван у Карпатах значно погіршилися погодні умови. Температура повітря опустилася до -12°C, а вершину засипало снігом.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

За їхніми даними, станом на 08:00 22 листопада на горі було хмарно та туманно. Дув західний вітер зі швидкістю до 17 м/с.

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Рятувальники також зазначили, що на вершині випало доволі багато снігу.

Також у ДСНС області попередили, що до кінця дня 22 листопада пориви західного вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Піп Іван (Піп Іван Чорногірський) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, висота – 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії відомі під сучасною назвою "Білий слон".