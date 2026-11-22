континентальної балістичної ракети 'сармат',під час випробувань на тому ж плесецьку

Росія розпочала розгортання нових міжконтинентальних балістичних ракет РС-28 "Сармат" у Ракетних військах стратегічного призначення. На це вказують супутникові знімки російських ракетних баз, які проаналізували фахівці Міжнародного інституту стратегічних досліджень, пише "Мілітарний".

Для аналізу використали супутникові знімки від 6 червня 2026 року. На них зафіксували щонайменше шість транспортних і допоміжних машин біля відкритої пускової шахти №13C поблизу міста Ужур Красноярського краю.

Фото: IISS / Vantor Супутниковий знімок пускової шахти №13C у районі Ужура, де помітили техніку для завантаження міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат». 6 червня 2026 року

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У цьому районі розташована 62-га ракетна дивізія Ракетних військ стратегічного призначення, яка має отримати нові ракети.

Безпосередньо біля шахти помітили спеціалізований транспортер-установник, призначений для перевезення та завантаження секцій міжконтинентальних ракет. Його вантажна платформа стояла майже вертикально, однак ракетної секції на ній уже не було.

На іншій машині також зафіксували червону захисну конструкцію діаметром близько трьох метрів, яку використовують під час транспортування частин ракети.

За оцінкою IISS, ці ознаки можуть свідчити про те, що одну із секцій "Сармата" вже завантажили до пускової шахти.

Розгортання ракет відбувається після тривалих проблем із їхньою розробкою та випробуваннями. Перший успішний запуск "Сармата" відбувся у квітні 2022 року, другий – 12 травня 2026-го.

Між цими випробуваннями Росія зазнала щонайменше двох невдач. У вересні 2024 року ракета вибухнула безпосередньо в пусковій шахті на полігоні Плесецьк.

У листопаді 2025 року, за попередніми оцінками, "Сармат" після виходу із шахти втратив керування та впав неподалік.

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Після успішного травневого випробування командувач Ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв заявив Путіну, що ракетний комплекс зможе стати на бойове чергування до кінця 2026 року.

Однією з причин поспіху може бути стан наявного російського ракетного арсеналу. Росія продовжила термін експлуатації своїх рідиннопаливних міжконтинентальних балістичних ракет більш ніж на 20 років, що, за оцінкою авторів матеріалу, підвищує ризики їх подальшого використання та знижує надійність.

РС-28 "Сармат" – російська МБР, яку Москва розробляла з початку 2000-х як заміну радянській Р-36М2 "Воєвода" – тій самій, яку на Заході назвали Satan – "Сатана". "Воєвода" стоїть на озброєнні з 1988 року і давно відпрацювала свій ресурс. "Сармат" мав її замінити – і стати, за задумом, найпотужнішою балістичною ракетою у світі.

За офіційними російськими даними, ракета важить понад 200 тонн, здатна нести до 10–15 ядерних боєголовок і має дальність понад 10 тисяч кілометрів.

Путін додавав ще ефектніші цифри: за підсумками цих травневих випробувань він оголосив дальність у 35 тисяч км. За його словами, ракета практично "не має обмежень по дальності" і може рухатися суборбітальною траєкторією – тобто атакувати ціль не через Північний полюс, а з протилежного боку Землі, оминаючи системи ПРО.