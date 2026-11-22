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Упродовж 21 листопада внаслідок російських атак на Донеччині поранення дістали п’ятеро мирних жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Минулої доби від російських обстрілів постраждали п'ятеро мешканців Слов'янська.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв російської агресії в Донецькій області наведена без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 472 людини, у тому числі 27 дітей.