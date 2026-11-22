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Понад 10 разів російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбою. Під ворожим вогнем опинилися п’ять районів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок атаки виникла пожежа.

На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Там пошкоджено інфраструктуру.

У Синельниківському районі ворог атакував Васильківську громаду.

Також пошкоджень зазнала інфраструктура у Новопільській та Вакулівській громадах Криворізького району, а також у Кам’янському.