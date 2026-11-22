Понад 10 разів російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбою. Під ворожим вогнем опинилися п’ять районів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок атаки виникла пожежа.
На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Там пошкоджено інфраструктуру.
У Синельниківському районі ворог атакував Васильківську громаду.
Також пошкоджень зазнала інфраструктура у Новопільській та Вакулівській громадах Криворізького району, а також у Кам’янському.
- Учора впродовж дня російські війська майже 30 разів атакували шість районів безпілотниками та артилерією. Поранень дістали п’ятеро людей.