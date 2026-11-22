Минулої доби Херсонщина перебувала під ворожими атаками безпілотників, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Внаслідок російської агресії шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові били по об’єктах соціальної сфери та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і шість приватних осель.
Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
Під ворожим вогнем перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Томарине, Урожайне, Милове, Республіканець, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам’янка, Веселе та Козацьке.
Через російський терор шестеро людей отримали поранення.
- У Вишгородському районі на Київщині внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані. Є постраждалі.