Під ворожим вогнем перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Томарине, Урожайне, Милове, Республіканець, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам’янка, Веселе та Козацьке.

Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Російські військові били по об’єктах соціальної сфери та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і шість приватних осель.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби Херсонщина перебувала під ворожими атаками безпілотників, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Внаслідок російської агресії шестеро людей дістали поранення.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

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