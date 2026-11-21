Наразі окупанти розбираються з деталями, як відтягнути пошкоджений елемент від мосту.

Російській стороні може знадобитися кілька місяців, щоб підняти й відвести пошкоджену конструкцію Керченського мосту.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара сказав під час зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ".

"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції, у період від декількох місяців", – заявив Хмара.

Йдеться про арку та автомобільну частину мосту. Нині росіяни обстежують пошкоджений елемент і визначають, як його можна підняти та відтягнути. Для цього вони спустили під воду водолазів, повідомив міністр.

"Вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент від мосту", – сказав Хмара.

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