Російській стороні може знадобитися кілька місяців, щоб підняти й відвести пошкоджену конструкцію Керченського мосту.
Про це міністр оборони Євгеній Хмара сказав під час зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ".
"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції, у період від декількох місяців", – заявив Хмара.
Йдеться про арку та автомобільну частину мосту. Нині росіяни обстежують пошкоджений елемент і визначають, як його можна підняти та відтягнути. Для цього вони спустили під воду водолазів, повідомив міністр.
"Вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент від мосту", – сказав Хмара.
Що відомо про останні атаки на Керченський міст?
- У ніч проти 16 листопада Сили оборони атакували міст, після чого рух ним на кілька годин перекривали. Наступної ночі, 17 листопада, українські сили завдали масштабнішого удару: було пошкоджено автомобільну частину, а опора обвалилася в море. Залізнична частина також зазнала значних пошкоджень, однак окупанти відновили рух поїздів.
- У ніч проти 19 листопада Сили оборони знову вдарили по мосту – цього разу ракетами "Нептун" по залізничній частині. За даними Міноборони, зафіксували влучання в районі арки та залізничних колій.