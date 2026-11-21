Російська армія атакувала сьогодні три райони Полтавської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого дрона по території приватного підприємства.
У Лубенському районі безпілотник окупантів влучив по території житлової забудови.
У Кременчуцькому районі БпЛА впав на території одного з промислових підприємств.
Наслідки атаки уточнюються. Попередньо, люди внаслідок атак не посраждали.
- 19 листопада внаслідок російської атаки в Миргороді пошкоджено житлову забудову. Дрон влучив на відкритій території біля приватних будинків. За оновленими даними, поранено шістьох людей.