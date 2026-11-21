Наслідки атаки уточнюються. Попередньо, люди внаслідок атак не посраждали.

У Кременчуцькому районі БпЛА впав на території одного з промислових підприємств.

У Лубенському районі безпілотник окупантів влучив по території житлової забудови.

У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого дрона по території приватного підприємства.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Російська армія атакувала сьогодні три райони Полтавської області.

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