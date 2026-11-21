Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок.

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За минулу добу Національна поліція зафіксувала 1 590 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Під вогнем перебували міста Краматорськ та Слов’янськ.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок.

По Краматорську росіяни завдали 5 ударів бомбою “КАБ-250” і дронами – поранили чотирьох людей.

Пошкоджено 11 багатоквартирних і вісім приватних будинків, історичну будівлю, два торгівельні павільйони та автомобіль.

У Слов’янську внаслідок атаки безпілотників травмовано людину. Пошкоджено дві приватні оселі та три цивільні автомобілі.