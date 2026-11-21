“Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини – у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву очільника МЗС Сергія Лаврова щодо “споконвічних російських земель”.

“Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини – у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?”, – завив він.

“А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини – заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході?”, – додав Сибіга.

Міністр підкреслив, що саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони. “Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН – поняття, які міністр закордонних справ РФ мав би добре знати, але відверто зневажає”, – зазначив очільник МЗС.

People in Kuban, Starodubshchyna, and Northern and Eastern Slobozhanshchyna within the boundaries of present-day Krasnodar Krai, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, and Rostov oblasts spoke Ukrainian and identified as Ukrainians for centuries. Should we demand these ancestral Ukrainian lands back as well? And perhaps the Yellow, Gray, and Green Wedges too — Ukrainian-settled areas in the Volga region, southern Siberia, and the Far East? This is exactly why internationally recognized borders exist. They are defined not by historical delusions but by international law and the UN Charter — concepts the Russian foreign minister should know well yet holds in contempt. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 21, 2026

Лавров раніше заяви, що “південний схід України... і більша частина центральної України, включно з Києвом – це, безперечно, споконвічні російські землі”.