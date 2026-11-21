У Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах Києва спостерігаються перебої з водопостачанням.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що в цих районах є зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання.
"Фахівці Київводоканалу працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах. Про подальші зміни ситуації інформуватимемо додатково", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадали, що набрати питну воду можна в міських бюветах.
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Як повідомлялося, внаслідок російського удару 20 листопада загинули двоє співробітників Київводоканалу, поранені ще семеро.