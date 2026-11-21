Фахівці працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

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У Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах Києва спостерігаються перебої з водопостачанням.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що в цих районах є зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання.

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"Фахівці Київводоканалу працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах. Про подальші зміни ситуації інформуватимемо додатково", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що набрати питну воду можна в міських бюветах.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару 20 листопада загинули двоє співробітників Київводоканалу, поранені ще семеро.