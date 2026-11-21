На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 26 атак.

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Розпочалася 1732 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник завдав трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6224 дрони-камікадзе та здійснили 1976 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Кореньок, Яструбщина, Суми, Юнаківка, Мала Корчаківка, Андріївка, Могриця та Храпівщина Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вакалівщина, Гришине, Хотінь, Яструбщина та Писарівка.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському напрямку наші захисники відбили дві атаки загарбників у напрямках Безсалівки та Нової Січі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районах Тихого, Нововасилівки, Синельникового та Рубіжного.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Глушківки.

Шість ворожих спроб просунутися вперед зупинено на Лиманському напрямку у районах Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районах Кривої Луки та Ямполя.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 26 атак. Ворог атакував у районах Софіївки, Новогришиного, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Добропілля, Чернігівки та Сергіївки.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в районі Січневого.

На Гуляйпільському напрямку відбито шість атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Новоданилівки.

На Краматорському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.