За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 634 860 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
Особовий склад: близько 1 634 860 (+1 730) осібОзброєння та військова техніка:
- Танки: 12 485
- Бойові броньовані машини: 25 884 (+24)
- Артилерійські системи: 52 595 (+21)
- РСЗВ: 2 289 (+1)
- Засоби ППО: 1 767 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065)
- Крилаті ракети: 5 278 (+82)
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283)
- Спеціальна техніка: 4 921 (+2)
Дані уточнюються.