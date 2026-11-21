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У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 із Брянської області, і Криму та 148 ударними безпілотниками типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (67 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько 10 ворожих дронів.