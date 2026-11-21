Бригаду створили 6 березня 2022 року, до неї увійшли переважно добровольці, які першими прийшли до військкоматів після початку повномасштабного вторгнення.

Медіацентр Збройних Сил України представив документальний фільм “Сім'я-68”, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Він присвячений бойовому шляху 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. Її бійців, які пройшли шлях від єгерів до десантників, називають “Росомахами”.

Бригаду створили 6 березня 2022 року. До неї увійшли переважно добровольці, які першими прийшли до військкоматів після початку повномасштабного вторгнення. Вже 24 березня її воїни зустріли ворога на підступах до Вугледара.

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Потім бригада тримала оборону на Курахівському напрямку. Влітку 2023 року вона звільнила Благодатне на Донеччині та Надію на Луганщині, воювала на Харківщині. У 2024-2026 роках бригада боронила Покровський напрямок.

У 2026 році бригада увійшла до складу 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, а в червні офіційно стала аеромобільною. Бійці тоді наголошували, що характер і принципи ведення бою лишилися незмінними, “але ми виросли”.

У фільмі комбриги та бійці згадують перші дні бригади і найзапекліші періоди спротиву.

“Це історія військової родини, яка щодня робить свою справу, щоб інші родини могли спокійно жити своїм життям. А ще у стрічці є фірмові “єгерські” жарти та унікальні кадри”, – йдеться у пресрелізі.