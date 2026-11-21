Зафіксовано падіння уламків у двох районах.

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У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Одного пораненого медики госпіталізували.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Так, вранці в Києві в Подільському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного житлового будинку.

У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території. Без загоряння.

У столичній поліції уточнили, що під ударом опинилися Подільський, Голосіївський та Солом’янський райони. Пошкоджені приватні житлові будинки та територія домоволодінь. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 63 та 67 років.

На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці документують наслідки російської атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів Росії.