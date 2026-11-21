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Ввечері росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Кривому Розі. Відомо про двох загиблих.

Станом на 10:00, кількість постраждалих зросла до 60 осіб, 28 залишаються в лікарнях.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За оновленими даними від голови Ради оборони міста, кількість поранених зросла до 42. Серед постраждалих – двоє надзвичайників, двоє поліцейських та четверо дітей. Двоє людей померли в лікарні. Це 20-річна дівчина, фельдшер швидкої допомоги та 7-річний хлопчик.

27 людей перебувають у важкому стані.

За попередніми даними пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, об'єкти бізнесу.

Зафіксовано влучання по парковці ресторану в центрі міста. Пошкоджений ресторан, гаражі і автівки.

Під час аварійно-рятувальної операції росіяни завдали ще двох ударів реактивними шахедами. На місці атаки збільшують кількість медичних та аварійних бригад.

"Буде зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі. Буде обмеження щодо постачання газу", - заявив Вілкул.

На місці працюють усі служби. Інформація уточнюється.