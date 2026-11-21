Бессент зазначив, що вони передали Путіну більше коштів, ніж президенту України Зеленському.

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував європейські країни за закупівлю російської нафти, заявивши, що таким чином вони фінансують військову машину Росії та передали Владіміру Путіну більше коштів, ніж президенту України Володимиру Зеленському.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Newsmax, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейці хочуть загнати себе в кут, водночас фінансуючи військову машину Росії, скуповуючи всю її нафту, що ще гірше за це... Європейці надіслали Володимиру Путіну більше грошей, ніж президенту Зеленському", – сказав Бессент.

Він також назвав війну одним із найжахливіших конфліктів за все своє життя.