Хусити назвали атаку відповіддю на удари по електростанціях у єменських містах.

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Єменські хусити атакували балістичними ракетами електростанцію «Аш-Шукайк» та порт Джизан у Саудівській Аравії. У місті стався блекаут.

Про це передає "Мілітарний", посилаючись на заяву військового речника угрупування.

За його словами, атака призвела до прямих влучань і значних пошкоджень.

Хусити назвали атаку відповіддю на саудівські удари по електростанціях у єменських містах Саада й Моха, а також по причалу порту Ходейда. Вони пригрозили новими ударами по саудівських портах та енергетичних об’єктах у разі продовження таких атак.

Водночас Саудівська Аравія заявила про перехоплення та знищення двох балістичних ракет, запущених хуситами в напрямку регіону Джизан.