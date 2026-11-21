Єменські хусити атакували балістичними ракетами електростанцію «Аш-Шукайк» та порт Джизан у Саудівській Аравії. У місті стався блекаут.
Про це передає "Мілітарний", посилаючись на заяву військового речника угрупування.
За його словами, атака призвела до прямих влучань і значних пошкоджень.
Хусити назвали атаку відповіддю на саудівські удари по електростанціях у єменських містах Саада й Моха, а також по причалу порту Ходейда. Вони пригрозили новими ударами по саудівських портах та енергетичних об’єктах у разі продовження таких атак.
Водночас Саудівська Аравія заявила про перехоплення та знищення двох балістичних ракет, запущених хуситами в напрямку регіону Джизан.
- Саудівська Аравія готується продовжувати війну проти єменських хуситів до наступного року, попри невдачі на полі бою та атаки, які порушують життя всередині країни. Ер-Ріяд розраховує, що військова кампанія може тривати ще до шести місяців.