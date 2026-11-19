Удар по будівлі пов’язують із хуситами. Це вже друга атака на відому споруду у фінансовому районі міста менш ніж за два тижні.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракета влучила у вежу PIF Tower – штаб-квартиру державного Фонду публічних інвестицій і найвищий хмарочос міста. Вибух вибив вікна на семи-восьми поверхах і пошкодив металеве облицювання будівлі.

Про це повідомляють Reuters та The New York Times.

Джерела агентства заявили, що будівлю уразила ракета хуситів. Саудівська коаліція повідомила, що перехоплювала ракетну загрозу, запущену в напрямку Ер-Ріяда, за попередньою оцінкою, уламки спричинили матеріальні збитки. Даних про постраждалих наразі немає.

Вхід до фінансового району закрили, людей евакуювали.

Що передувало?

Це вже другий удар менш ніж за два тижні по відомій будівлі у фінансовому районі Ер-Ріяда: 8 листопада пошкоджень зазнала споруда державної нафтової компанії Aramco. Хусити раніше атакували саудівські аеропорти й нафтову інфраструктуру. Підконтрольне їм агентство Saba також повідомило про авіаудари Саудівської Аравії по столиці Ємену Сані.