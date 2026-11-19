Президент США не пояснив, чому назвав цю дату. Також він заявив без подробиць, що Іран нібито розглядає можливість створення біологічної чи хімічної зброї.

Сполучені Штати "подивляться, що буде" після 1 січня у конфлікті з Іраном. Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News.

Главу Білого дому цитує Reuters.

Трамп не уточнив, чим важлива ця дата. Журналісти запитали президента про повідомлення CNN, що Іран нібито планував підірвати "брудну бомбу" у Вашингтоні. Трамп відповів, що не вважає таку загрозу ймовірною, але водночас заявив, що Іран "розглядає" хімічну або біологічну зброю.

Жодних доказів чи деталей він не навів. Речник МЗС Ірану раніше назвав повідомлення CNN безпідставним.

Контекст

За даними CNN, американська розвідка отримала документ із планом можливої атаки у Вашингтоні із застосуванням "брудної бомби" або хімічної зброї. Про це телеканал повідомив із посиланням на сімох американських посадовців. Документ нібито містить перелік цілей і місць, де можуть статися вибухи. Водночас у США сумніваються, що Іран здатний організувати настільки складний напад.

Представники служб безпеки вважають, що ключове питання – чи має Тегеран достатньо агентів за кордоном. У Білому домі заявили, що відстежують потенційні загрози, але наразі не бачать підстав для занепокоєння. За оцінкою Вашингтона, Іран може спробувати атакувати територію США, щоб послабити військовий та економічний тиск адміністрації Дональда Трампа. Сам президент останнім часом утримувався від посилення риторики й казав радникам, що не завдаватиме ударів на Близькому Сході, якщо не буде провокацій.