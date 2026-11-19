Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом під час зустрічі на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені.

Про це Туск написав в соцмережі X.

"Боже, захисти нас від таких друзів", – зазначив прем’єр.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що не береться остаточно оцінювати слова Трампа, однак його дружній жест щодо Путіна "викликає у нас певне занепокоєння", інформує Polsat News.

"Виникає питання: з ким він більше дружить? З Путіним чи нашим президентом (Польщі – Ред.)? І що б він зробив, якби виникла ситуація? Кого б він обрав для друга?" – запитав він.

Міністр при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив, що не підтримує подібні зустрічі й фото, хоча назвав жест Трампа дипломатичною ввічливістю. За його словами, самою доброзичливістю Путіна не переконати поступитися: зі Росією, вважає Пшидач, потрібно вести переговори з позиції сили.