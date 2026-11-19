Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом під час зустрічі на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені.
Про це Туск написав в соцмережі X.
"Боже, захисти нас від таких друзів", – зазначив прем’єр.
Глава польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що не береться остаточно оцінювати слова Трампа, однак його дружній жест щодо Путіна "викликає у нас певне занепокоєння", інформує Polsat News.
"Виникає питання: з ким він більше дружить? З Путіним чи нашим президентом (Польщі – Ред.)? І що б він зробив, якби виникла ситуація? Кого б він обрав для друга?" – запитав він.
Міністр при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив, що не підтримує подібні зустрічі й фото, хоча назвав жест Трампа дипломатичною ввічливістю. За його словами, самою доброзичливістю Путіна не переконати поступитися: зі Росією, вважає Пшидач, потрібно вести переговори з позиції сили.
- У Китаї 19 листопада відбулась перша закрита тристороння зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. До переговорів анонсували обговорення війни в Україні, війни в Ірані, торгівлі та штучного інтелекту. Після зустрічі лідери не зробили спільної заяви для медіа.
- Трамп сказав, що у питанні завершення війни в Україні "відбуваються певні зрушення", а Сі Цзіньпін закликав повністю заборонити й знищити ядерну зброю.