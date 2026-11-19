Вихід "Anthropic" на біржу стане першим випадком, коли американська компанія, що спеціалізується виключно на штучному інтелекті, стає публічною.

Під час виходу на фондову біржу сьогодні оцінка п’ятирічної компанії у сфері штучного інтелекту "Anthropic" становитиме 1,5 трлн доларів, що зробить її однією з найдорожчих компаній у світі, повідомляє BBC.

Компанія, що створила чат-бот Claude, повідомила, що під час виходу на біржу Nasdaq – нью-йоркський майданчик, орієнтований на технологічні компанії, – її акції коштуватимуть 83 долари за штуку.

Вихід "Anthropic" на біржу стане першим випадком, коли американська компанія, що спеціалізується виключно на штучному інтелекті, стає публічною.

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Сім засновників, які започаткували цей бізнес у 2021 році, стануть мультимільярдерами.

“Ця подія також стане важливим випробуванням для галузі, що стрімко розвивається: перед нею постає питання, чи окупляться величезні кошти, які вкладаються в цю технологію”, – зазначає BBC.

Раніше компанія заявляла, що планує розмістити акції за ціною від 70 до 78 доларів, тобто вартість компанії, згідно з цими розрахунками, мала сягати 1,3 трильйона доларів.

За словами одного з ранніх інвесторів компанії, попит на дебют акцій "Anthropic" – це зазвичай називають первинним публічним розміщенням, або IPO – є дуже високим.

Ще до виходу на біржу обсяг заявок на купівлю акцій більш ніж у 10 разів перевищив пропозицію, тобто попит виявився значно більшим за кількість доступних акцій. Якщо це справді так, то вже в четвер, коли розпочнуться торги, оцінка вартості "Anthropic" може стрімко перевищити запланований рівень.

Залежно від рівня попиту, компанія Anthropic може перевершити початкову ринкову оцінку SpaceX Ілона Маска – компанії, яку в червні оцінили у 2,2 трильйона доларів.

Однак у наступні тижні вартість акцій SpaceX різко впала.

Наразі планується, що "Anthropic" залучить понад 68 мільярдів доларів від інвесторів, а також ще 26 мільярдів доларів – від продажу акцій технологічним компаніям. Серед них – "Nvidia", яка вже тривалий час інвестує в компанії, що закуповують її чипи для штучного інтелекту.