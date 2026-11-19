Після ратифікації угода розширить роль американських військових у Гренландії, зокрема дозволить розгорнути систему протиракетної оборони «Золотий купол».

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Люди йдуть біля нового консульства США на вулиці Іманек у Нууку

Очікується, що в четвер 19 листопада депутати парламенту Данії ратифікувала угоду про безпеку з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.

Як пише Reuters, таким чином вони сподіваються покласти край протистоянню навколо майбутнього арктичного острова, яке загострило відносини між країнами обох берегів Атлантики.

Оновлення. Пізніше видання повідомило, що парламент Данії одноголосно ратифікував угоду про безпеку з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії, Згідно з підрахунками парламенту, угоду підтримали 109 данських законодавців, і жоден не проголосував проти.

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Після голосування міжурядова угода набуває чинності, щойно Міністерство закордонних справ Данії дипломатичною нотою повідомить США про завершення всіх необхідних процедур.

США, Данія та Гренландія підписали угоду у вересні, щоб врегулювати напруженість, яка виникла після неодноразових погроз Трампа взяти під контроль багатий на корисні копалини острів. Гренландія є самоврядною територією Данії з населенням 57 тисяч людей.

Після ратифікації угода розширить роль американських військових у Гренландії, зокрема дозволить розгорнути систему протиракетної оборони «Золотий купол». Водночас документ підтверджує суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.

Відмова Трампа виключити можливість застосування військової чи економічної сили для отримання контролю над островом спричинила дипломатичну кризу всередині НАТО в січні та змусила Данію і Гренландію розпочати багатомісячні інтенсивні переговори.

Парламент Гренландії ратифікував угоду цього місяця. Минулого тижня документ пройшов перше читання в парламенті Данії за підтримки всіх політичних партій.

Експерти вважають, що після укладення угоди США зможуть вимагати більшого впливу на рішення, що стосуються безпекової політики, а також на видобуток частини стратегічних ресурсів.

Інші експерти вважають, що нова угода не передбачає істотного розширення доступу американських військових до Гренландії.

Найкоротший маршрут із Європи до Північної Америки пролягає через стратегічно розташовану Гренландію, де вже розміщена найпівнічніша військова база США.

Угода не потребує голосування в Сенаті США.