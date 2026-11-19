Лідер демократів у Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс був офіційно номінований однопартійцями на посаду спікера у новому скликанні, де "сині" матимуть найбільшу перевагу в мандатах над республіканцями за останні 35 років.

Як пише NBC News, у середу Демократична партія провела закрите голосування, на якому Джеффріс був єдиним кандидатом. Спершу колеги пропонували затвердити його перемогу шляхом схвалення більшості без підрахунку голосів, але сам конгресмен наполіг на дотриманні усіх формальностей. Він пояснив це бажанням надати кожному однопартійцю можливість висловити опозицію.

Зрештою 251 демократ підтримав Джеффріса, 11 були проти нього, але жоден не запропонував свою кандидатуру. Таким чином 56-річний уродженець Брукліна стане першим в історії США темношкірим спікером Палати представників.

Офіційне обрання спікера відбудеться 3 січня, коли новий склад Конгресу вперше збереться на засідання. Демократи матимуть у Палаті представників щонайменше 257 депутатів - на 43 більше, ніж було до проміжних виборів.