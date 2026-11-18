Загальні збори суддів Конституційного трибуналу Польщі дозволили притягнути до кримінальної відповідальності голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського.
Відповідні подання вніс міністр юстиції і генеральний прокурор, передає RMF24.
Судді ухвалили чотири постанови, якими зняли імунітет зі Свєнчковського у чотирьох справах, але водночас відмовили прокуратурі у дозволі на його затримання і тимчасовий арешт. Обох посадовців відсторонили від виконання службових обов'язків: Свєнчковському зменшили зарплату на 50%, а Соханському — на 25%. Водночас суддя Корвін-Пйотровська, яка заміщує голову трибуналу, відхилила ще два подання щодо Свєнчковського через формальні недоліки.
Звинувачення проти Свєнчковського стосуються періоду його роботи на посаді національного прокурора у 2016-2022 роках, а також нинішньої діяльності. Зокрема, прокуратура підозрює його у зловживанні владою і порушенні прав працівників через багаторазове переведення дев'ятьох прокурорів, а також у розголошенні адвокатської таємниці під час контролю оперативно-розшукової діяльності у межах розслідування щодо системи Pegasus. Крім того, Свєнчковського та Соханського звинувачують у тому, що вони не допускали до роботи п'ятьох законно обраних суддів трибуналу, які склали присягу в Сеймі, оскільки президент Кароль Навроцький не запросив їх до президентського палацу. Також Свєнчковському закидають застосування фізичної сили проти судді Мацея Берека у будівлі трибуналу 14 жовтня цього року.
Під час засідання обох суддів планували заслухати в Окружному суді Варшави, проте вони туди не прийшли, а їхні представники заявили про процедурні порушення.
Скандал довкола Конституційного трибуналу Польщі: що відомо
- 30 жовтня з'явилася інформація про розпорядження щодо перерви у виконанні обов'язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника.
- Натомість на цю посаду призначили Анну Корвін-Пьотровську як суддю з найбільшим стажем.
- Свєнчковський був ставлеником партії «Право і справедливість», яка, перейшовши в опозицію після перемоги Туска на виборах, отримала можливість блокувати рішення його уряду і навіть парламентської коаліції.
- У зв'язку з інформацією Корвін-Пьотровської про можливість виникнення загрози для життя чи здоров'я суддів та працівників трибуналу з'явилася поліція. Натовп, що зібрався перед трибуналом, намагався силою проникнути на територію установи.
- Президент Кароль Навроцький, який перебував у дорозі до Сенегалу, перервав політ, повернувся до країни та з'явився у будівлі трибуналу.
- Навроцький раніше відмовився прибути на складання присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом. А ставленик «ПіС» Свєнчковський відмовився дозволити суддям, обраним чинною парламентською більшістю, приступити до своїх обов'язків. Такі кроки президента заблокували роботу трибуналу.
- Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту. Натомість уряд наполягає, що проводить необхідні реформи для відновлення верховенства права після років втручання в судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS).
- Туск у відеозверненні звинуватив президента Кароля Навроцького, його попередника Анджея Дуду та партію PiS у руйнуванні верховенства права. Прем’єр наголосив, що політичні діячі не мають права втручатися в роботу суду чи тиснути на суддів.
- Європейська комісія заявила, що стежить за ситуацією. У Брюсселі наголосили, що польська влада має забезпечити роботу Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та практики Суду ЄС.