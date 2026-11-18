Загальні збори суддів Конституційного трибуналу Польщі дозволили притягнути до кримінальної відповідальності голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського.

Відповідні подання вніс міністр юстиції і генеральний прокурор, передає RMF24.

Судді ухвалили чотири постанови, якими зняли імунітет зі Свєнчковського у чотирьох справах, але водночас відмовили прокуратурі у дозволі на його затримання і тимчасовий арешт. Обох посадовців відсторонили від виконання службових обов'язків: Свєнчковському зменшили зарплату на 50%, а Соханському — на 25%. Водночас суддя Корвін-Пйотровська, яка заміщує голову трибуналу, відхилила ще два подання щодо Свєнчковського через формальні недоліки.

Звинувачення проти Свєнчковського стосуються періоду його роботи на посаді національного прокурора у 2016-2022 роках, а також нинішньої діяльності. Зокрема, прокуратура підозрює його у зловживанні владою і порушенні прав працівників через багаторазове переведення дев'ятьох прокурорів, а також у розголошенні адвокатської таємниці під час контролю оперативно-розшукової діяльності у межах розслідування щодо системи Pegasus. Крім того, Свєнчковського та Соханського звинувачують у тому, що вони не допускали до роботи п'ятьох законно обраних суддів трибуналу, які склали присягу в Сеймі, оскільки президент Кароль Навроцький не запросив їх до президентського палацу. Також Свєнчковському закидають застосування фізичної сили проти судді Мацея Берека у будівлі трибуналу 14 жовтня цього року.

Під час засідання обох суддів планували заслухати в Окружному суді Варшави, проте вони туди не прийшли, а їхні представники заявили про процедурні порушення.

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