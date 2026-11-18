Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України, економічне відновлення та підготовку до наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада мають приїхати до Берліна, щоб зустрітися з українськими посадовцями та європейською переговорною групою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника уряду США.

За словами американського посадовця, зустрічі будуть зосереджені на подальшій розробці "надійних післявоєнних гарантій безпеки" для України, просуванні комплексного плану економічного відновлення, а також підготовці до наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Представник уряду США зазначив, що американська команда спілкується з українськими та європейськими партнерами кілька разів на день. Сторони спільно працюють над просуванням пропозицій щодо тривалого миру.

"Зустрічі в Берліні та заходи президента Трампа в Китаї є частиною скоординованих дипломатичних зусиль", – заявив посадовець.

Минулого тижня представники Росії, України та США вперше за дев’ять місяців провели переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни.

Після цього Віткофф і Кушнер зустрілися в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. Після зустрічі вони заявили, що Європа візьме участь у наступному раунді переговорів.