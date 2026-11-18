Прикордонники мають право не пропускати шукачів притулку, якщо їхнє прибуття організувала Росія або інша іноземна держава.

Парламент Фінляндії схвалив продовження дії тимчасового закону про безпеку кордону до кінця 2028 року.

Документ дозволяє фінським прикордонникам не пропускати шукачів притулку в країну, якщо їхнє прибуття організувала Росія або інша іноземна держава, що створює серйозну загрозу національній безпеці, повідомляє Yle.

Спочатку депутати більшістю визнали розгляд законопроєкту терміновим. Потім продовження закону підтримали 170 парламентарів, 19 проголосували проти, а ще десятеро були відсутні. Проти виступили депутати Союзу лівих сил та партії «Зелені».

Після голосування прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що ситуація на кордоні не поліпшилася, тому продовження закону є необхідним. Ще у травні 2024 року Орпо в коментарі журналістам припускав часткове відкриття східного кордону після ухвалення цього документа.

Офіційна назва закону — «Закон про тимчасові заходи щодо протидії спрямованій міграції», хоча його також називають «законом про безпеку кордону» або «законом про видворення». Він набув чинності в липні 2024 року, і тепер парламент продовжив його вдруге. На думку уряду, загроза спрямованої міграції на східному кордоні зберігається. Водночас критики стверджують, що цей документ суперечить Конституції та міжнародним зобов’язанням Фінляндії.

Крім того, у червні уряд вирішив залишити східний кордон закритим на невизначений термін. Пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією не працюють із грудня 2023 року.