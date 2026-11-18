Йдеться про заступника керівника "Ростехнагляду" Олексія Ферапонтова, якого Україна внесла до санкційного списку через причетність до дій щодо Запорізької АЕС.

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Міненергетики України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії – керівником Департаменту ядерної енергетики.

Про це ідеться у заяві Міненергетики України.

За інформацією відомства, йдеться про намір генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити на цю посаду заступника керівника "Ростехнагляду" Олексія Ферапонтова. У Міненерго наголошують – таке кадрове рішення неприпустиме, оскільки воно може підірвати незалежність міжнародної організації.

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У відомстві зазначили, що Ферапонтов причетний до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької АЕС та поширення на станцію російського регуляторного контролю.

Також до нього застосували персональні санкції України відповідно до указу президента від 12 лютого 2023 року №75/2023.

У Міненерго наголосили, що Росія, яка атакує та захоплює ядерні об’єкти в Україні, не повинна отримувати додаткових можливостей впливати на діяльність міжнародних інституцій через своїх представників.

Міністерство закликало Рафаеля Гроссі відмовитися від такого призначення.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір призначити Олексія Ферапонтова, заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ, на посаду заступника Генерального директора МАГАТЕ – керівника Департаменту ядерної енергетики.