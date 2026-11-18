Саудівська Аравія готується продовжувати війну проти єменських хуситів до наступного року, попри невдачі на полі бою та атаки, які порушують життя всередині країни. Ер-Ріяд розраховує, що військова кампанія може тривати ще до шести місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох західних чиновників, яких поінформували про плани Саудівської Аравії.

За словами співрозмовників агентства, Ер-Ріяд прагне, щоб підтримувані ним єменські сили досягли успіхів перед початком будь-яких переговорів із хуситами. Водночас завершення ширшої війни з Іраном може сприяти згортанню конфлікту в Ємені.

Реклама

Одне із джерел також зазначило, що Саудівська Аравія розраховує на можливу військову підтримку наступальних операцій з боку США. Адміністрація президента Дональда Трампа поки що не надала такої підтримки. У Ер-Ріяді вважають, що вона могла б змінити ситуацію на полі бою та допомогти союзним силам досягти поставлених цілей за кілька тижнів.

Саудівська Аравія втрутилася у війну в Ємені у 2015 році, очоливши арабську коаліцію, яка мала відновити владу єменського уряду після захоплення хуситами столиці Сани та значної частини країни. У 2022 році сторони досягли перемир'я, яке тривало до літа цього року.

Після поновлення бойових дій хусити захопили узбережжя Червоного моря та стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб, витіснивши звідти сили, підтримувані Саудівською Аравією. Також вони оточили місто Таїз у гірській місцевості над Аденом – тимчасовою столицею єменського уряду.

Минулого місяця урядові сили Ємену перейшли в контрнаступ і повернули частину територій поблизу протоки. Однак минулими вихідними вони відступили, щоб захистити Аден. Це стало серйозною невдачею для урядових військ.

Наразі саудівські та єменські сили реорганізовуються. За даними одного зі співрозмовників Reuters, вони планують захистити Аден від наступу хуситів, а також можуть перенести основні наступальні дії на східні напрямки, де раніше досягли певних успіхів або втримали позиції.

У понеділок Саудівська Аравія оголосила про заміну командувача, який керував очолюваною нею коаліцією. Також очікується зміна військового керівництва Ємену.

Відновлення конфлікту дедалі більше впливає і на саму Саудівську Аравію. Минулого тижня атака хуситів пошкодила висотну штаб-квартиру державної нафтової компанії Aramco в Ер-Ріяді. Крім того, серія ударів по столичному аеропорту призвела до того, що з жовтня він залишається закритим для більшості рейсів.

Через ситуацію скасували або перенесли низку міжнародних заходів, зокрема інвестиційну конференцію FII. Кубок Азії з футболу, який мав відбутися в січні 2027 року, перенесли на грудень того ж року.

На тлі атак саудівська влада змінила публічну комунікацію щодо війни. Якщо раніше офіційні повідомлення були обмеженими, то від минулого місяця влада регулярно попереджає про загрози та публікує детальніші заяви після ударів.

Тему конфлікту також почали частіше порушувати під час п'ятничних проповідей у мечетях. Зокрема, минулого тижня в одній із великих мечетей Ер-Ріяда проповідь була повністю присвячена війні з хуситами та підтримці саудівських військових на південному кордоні країни.