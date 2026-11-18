Причини такого рішення поки що не повідомляють.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство закордонних справ Словенії перестало приймати заяви на туристичні та навчальні візи від громадян Росії.

Пор це повідомляється на сайті візового оператора VFS Global.

Зазначається, що наразі приймають лише заяви від росіян – членів сімей громадян країн Євросоюзу, заяви на візу для ділових поїздок (подання таких заяв потрібно узгоджувати з консульством), на візи для працівників транспорту, а також національні візи для возз’єднання сім’ї.

Реклама

Причини і тривалість зміни правил подання не називають.

Візи, які вже видані росіянам раніше, залишаються дійсними.

Як повідомлялося, Франція від 2022 року відхиляє третину дипломатичних віз Росії через загрозу шпигунства.

У жовтні Фінляндія також запропонувала повністю заборонити туристичні візи росіянами на рівні ЄС.