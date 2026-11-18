Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступає на Мюнхенській конференції з безпеки, 14 лютого 2025 року

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус не згоден з твердженням про те, що українські далекобійні удари є контрпродуктивними. На полях зустрічі в форматі «Рамштайн» його попросили прокоментувати, чи поділяє він думку представника Пентагону, який переконаний, що Україні слід фокусуватися на боях на лінії фронту, пише The Guardian.

Пісторіус сказав, що критика ударів по Росії з метою руйнування стратегічних військових цілей є «доволі дурною річчю». «Замість критики цього нам варто критикувати і говорити про терористичні удари кожної ночі і дня по енергетичній, водній й опалювальній інфраструктурі в Україні», – сказав німецький міністр.

Його точку зору підтримав і британський колена Вес Стрітінг. Він вважає, що далекобійні удари допомагають знесилити російську воєнну машину, виграти час і врятувати життя.

Контекст

Заступник міністра війни США Елбрідж Колбі поскаржився, що усі обговорюють «видовищність далекобійних ударів», які нібито «покликані завдавати болю російському населенню». Колбі окремо згадав про логістичні центри постачальника товарів подвійного призначення Wildberries, знищення яких буцімто «не було ефективним у завданні наблизити завершення війни».

Заступник голови Пентагону вважає, що діпстрайки тільки «посилили рішучість російської громадськості і готовність Кремля до ескалації».