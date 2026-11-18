Новим спікером ізраїльського парламенту Кнессета став Матан Кахана, кандидатуру якого підтримала колишня опозиція на чолі з Гаді Айзенкотом.

Як пише The Guardian, дебати щодо голови законодавчого органу тривали близько семи годин. Зрештою за Кахана у 120-місному Кнессеті віддали голоси 66 депутатів. Його опонента Офіра Катца від блоку прем'єра Біньяміна Нетаньягу підтримали 52 законотворці.

До партії Айзенкота під час голосування приєдналися представники арабських політсил, які суттєво збільшили своє представництво у парламенті на виборах 27 жовтня. Очікується, що суперник Нетаньягу скористається цим союзом, щоб сформувати уряд та отримати підтримку своєї програми. Після доручення від президента у нього залишається ще п'ять тижнів на узгодження всіх нюансів коаліційної угоди.

Спікер у Кнессеті володіє доволі широкими повноваженнями щодо прискорення чи сповільнення розгляду законопроєктів. Обрання Кахана збільшує шанси Айзенкота остаточно позбавити Нетаньягу влади.