За три місяці Росія імпортувала морем майже мільйон тонн палива. З 18 липня по 22 жовтня в РФ доставили 39 партій пального та добавок на 30 танкерах - загалом близько 989 тисяч тонн.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Більшість об’ємів становив бензин — понад 724 тисячі тонн. Дизель — понад 128 тисяч тонн.
Із 30 суден, що здійснювали поставки пального в Росію, 13 перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії, США або інших держав-партнерів. Два танкери перебувають під санкціями України.
Ще 15 суден не перебувають під санкціями.
Частина імпортованого палива потрапила в РФ не напряму, а після так званої STS-перевалки (ship-to-ship) у морі. Перевалку у відкритому морі росіяни використовували, зокрема, у районах єгипетських портів, а також в акваторії поблизу іспанського порту Сеута.
Вимкнення автоматичної ідентифікаційної системи суден та зміну заявлених маршрутів танкерів росіяни застосовують як методи обходу санкційних обмежень.
- У липні Росія вперше імпортувала морем партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч метричних тонн із Марокко.