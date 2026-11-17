Поставки пального здійснювали 30 суден, половина з них перебуває під санкціями.

За три місяці Росія імпортувала морем майже мільйон тонн палива. З 18 липня по 22 жовтня в РФ доставили 39 партій пального та добавок на 30 танкерах - загалом близько 989 тисяч тонн.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Більшість об’ємів становив бензин — понад 724 тисячі тонн. Дизель — понад 128 тисяч тонн.

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Із 30 суден, що здійснювали поставки пального в Росію, 13 перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії, США або інших держав-партнерів. Два танкери перебувають під санкціями України.

Ще 15 суден не перебувають під санкціями.

Частина імпортованого палива потрапила в РФ не напряму, а після так званої STS-перевалки (ship-to-ship) у морі. Перевалку у відкритому морі росіяни використовували, зокрема, у районах єгипетських портів, а також в акваторії поблизу іспанського порту Сеута.

Вимкнення автоматичної ідентифікаційної системи суден та зміну заявлених маршрутів танкерів росіяни застосовують як методи обходу санкційних обмежень.