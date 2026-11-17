Десять держав Євросоюзу звернулися до Європейської комісії із закликом зробити все, щоб заблокувати участь Росії у Венеційській бієнале архітектури 2027 року.
Про це йдеться у дипломатичній ноті, з якою ознайомилося видання Rapporteur, передає «Європейська правда».
Документ підписали Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва і Швеція. Підписанти наголосили, що повернення Москви на міжнародну культурну арену створює ризик нормалізації її війни проти України.
Перед зустріччю міністрів культури ЄС, яка запланована на четвер, 19 листопада, ці країни закликали до подальших і послідовних дій для недопущення РФ на бієнале. Автори ноти зазначили, що за нинішніх геополітичних умов Росія не може брати участь у міжнародних спортивних та культурних подіях, доки в Україні не настане справедливий і тривалий мир.
Росія на Венеційській бієнале: що відомо
- Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеціанської бієнале.
- Однією з тем виставки "Дерево, вкорінене в небі", була ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту виступила Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у заході, відкриття якого заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактували як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Низка країн проігнорували через це участь у бієнале. Не приїхав на захід і єврокомісар з питань молоді, культури і спорту Гленн Мікаллеф. А під час передпоказів Венеційської бієнале литовський, латвійський та естонський павільйони провели марш на знак солідарності з Україною, її народом, культурою та митцями.
- В результаті ЄС припинив фінансування бієнале. Щоправда, організатори заявили, що будуть оскаржувати це рішення.