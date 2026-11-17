Десять держав Євросоюзу звернулися до Європейської комісії із закликом зробити все, щоб заблокувати участь Росії у Венеційській бієнале архітектури 2027 року.

Про це йдеться у дипломатичній ноті, з якою ознайомилося видання Rapporteur, передає «Європейська правда».

Документ підписали Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва і Швеція. Підписанти наголосили, що повернення Москви на міжнародну культурну арену створює ризик нормалізації її війни проти України.

Перед зустріччю міністрів культури ЄС, яка запланована на четвер, 19 листопада, ці країни закликали до подальших і послідовних дій для недопущення РФ на бієнале. Автори ноти зазначили, що за нинішніх геополітичних умов Росія не може брати участь у міжнародних спортивних та культурних подіях, доки в Україні не настане справедливий і тривалий мир.

Росія на Венеційській бієнале: що відомо