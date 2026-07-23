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Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення ЄС припинити фінансування

Організатори виставки заявили, що «захищатимуть свої права в усіх компетентних органах»

CultHub
Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення ЄС припинити фінансування
Фото: LB.ua

21 липня організатори Венеційської бієнале заявили, що оскаржуватимуть рішення Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA) про відкликання гранту в розмірі 2 мільйонів євро у звʼязку з поверненням Росії до участі. Про це повідомляє Reuters.

За словами організаторів бієнале, рішення EACEA було давно очікуваним. Вони наголосили, що «захищатимуть свої права в усіх компетентних органах», щоб оскаржити його.

Вони також відкинули звинувачення EACEA, заявивши, що грант співфінансував проєкти, які реалізує її кіновідділ і які «не мають нічого спільного з участю Росії».

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«Цей захід не має суттєвого впливу на бюджет, фінансову звітність або заплановані та поточні проєкти Венеціанської бієнале, які залишаються в силі», – додали організатори.

Президент Фонду Бієнале П'єтранджело Буттафуоко виступив на захист рішення не перешкоджати поверненню Росії, охарактеризувавши виставку як «простір співіснування для всієї планети» без цензури.

Нагадаємо, у липні Єврокомісія рекомендувала EACEA скасувати грант у розмірі 2 мільйонів євро Венеційській бієнале через дозвіл відкрити російський павільйон в обмеженому форматі вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цю процедуру розпочали після того, як Буттафуоко підвердив інформацію про відкриття павільйону цьогоріч.

Рішення про відкликання гранту для Fondazione La Biennale di Venezia ухвалили за результатами юридичної оцінки та рекомендації Єврокомісії.

Тоді речник Єврокомісії Том Реньє сказав, що «культурні заходи, які фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів – цінностям, які не поважають у сучасній Росії».

Раніше понад 20 країн закликали не допускати РФ до участі у бієнале.

Україна також закликала організаторів переглянути рішення щодо участі Росії та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

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