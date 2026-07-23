Лувр відкрив для відвідувачів галерею, де сталося пограбування

Жодного експонату у залі більше немає, але сама вона має велику художню цінність.

Паризький Лувр вперше з жовтня минулого року почав допускати відвідувачів до галереї Аполлона - місця, звідки відбулося сумнозвісне викрадення королівських коштовностей на суму 88 мільйонів євро.

Як пише Deutsche Welle, увесь час після пограбування зала залишалася зачиненою, проте зараз знову приймає гостей. З неї прибрали усі експонати, повернувши той вигляд, який вона мала у 17-му столітті, коли Лувр був ще палацом, а не музеєм. Поціновувачі мистецтва мають змогу розглянути детально позолочену стелю та грецькі фрески.

За словами нового директора Лувра Крістофа Лерібо, усі коштовності з галереї Аполлона, які не стали здобиччю злочинців, було перерозподілено між іншими залами музею. Заходи безпеки було посилено: у всьому Луврі побільшало камер відеоспостереження, а також встановили додаткові системи проти проникнення.

Загалом упродовж наступних 10 років Лувр має зазнати суттєвої модернізації, яка включає і посилення захисту від крадіжок. На це витратять близько 800 мільйонів євро.