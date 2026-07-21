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ЄС припиняє фінансування Венеційської бієнале через відновлення роботи російського павільйону

Ухвалено рішення припинити поточний грант у розмірі 2 мільйони євро.

CultHub
ЄС припиняє фінансування Венеційської бієнале через відновлення роботи російського павільйону
Фото: LB.ua

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) ухвалило рішення припинити поточний грант у розмірі 2 мільйони євро для Fondazione La Biennale di Venezia після того, як весною на Венеційській бієнале в обмеженому форматі відновив роботу павільйон РФ.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на речника Єврокомісії Тома Реньє.

Таке рішення ухвалили за результатами юридичної оцінки та рекомендації Єврокомісії.

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«Культурні заходи, що фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів – цінностям, які не поважають у сучасній Росії», – сказав Реньє.

У липні Єврокомісія рекомендувала EACEA припинити грант у розмірі 2 мільйонів євро Венеційській бієнале у зв’язку з дозволом відкрити російський павільйон вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Процедура скасування гранту була розпочата Європейською комісією після заяви президента Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив, що російський павільйон буде знову відкрито на цьогорічній виставці.

На першому етапі Комісія надала Фонду Бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх намірів, або надати аргументи, здатні зупинити процес скасування гранту.

Потім Європейський Союз вимагав додаткових офіційних роз’яснень щодо справжнього характеру участі Росії у заході.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

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