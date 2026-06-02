Європейська комісія розгляне пояснення Венеційської бієнале щодо участі Росії

Організатори бієнале надали пояснення, яке нині має проаналізувати Єврокомісія.

Про це повідомляє Суспільне Культура із посиланням на речника Єврокомісії Тома Реньє.

"Ми отримали відповідь від Бієнале. Наступним кроком буде її оцінка Комісією перед ухваленням рішення щодо можливих подальших дій. Йдеться про можливе зупинення або припинення поточної грантової підтримки у розмірі 2 мільйонів євро. Тож спочатку оцінимо цей лист і подивимося, що далі", — заявив Реньє.

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) надіслало організаторам бієнале лист із проханням надати додаткову інформацію щодо участі Росії у цьогорічній виставці. У Брюсселі підозрюють, що організатори виставки могли порушити санкції ЄС проти Москви.

За даними італійського видання Il Fatto Quotidiano, Єврокомісія, зокрема, вимагає "пояснень щодо дотримання санкцій ЄС".

Йдеться про можливе порушення двох статей санкційного регламенту ЄС:

  • стаття 5t, яка забороняє приймати "пожертви, економічні вигоди або підтримку" від Кремля — в Єврокомісії вважають, що витрати Росії на участь у бієнале можуть розглядатися як "опосередковане надання економічної підтримки" самій виставці;
  • cтаття 5n стосується заборони надання певних послуг російському уряду. У Брюсселі заявили, що бієнале могла надавати Росії послуги для організації діяльності павільйону, зокрема юридичні консультації, рекламні, управлінські та PR-послуги. Такі дії можливі лише після отримання спеціального дозволу.

Раніше Єврокомісія попередила про можливість тимчасового зупинення або повного припинення грантового фінансування Венеційської бієнале на суму 2 мільйони євро. Також відповідного листа надіслали уряду Італії.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
